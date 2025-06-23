بوتين: الصراع في الشرق الأوسط يدفع العالم إلى حافة خطيرة جدا

متحدث: إير فرانس تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 25 حزيران وإلى تل أبيب حتى 14 تموز

متحدث: إير فرانس تعلّق رحلاتها من بيروت وإليها حتى 25 حزيران وإلى تل أبيب حتى 14 تموز

شركة الكهرباء في طهران: إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية