يزبك للـLBCI: النظام الايراني "منّو واعي" ولم يحسب حسابًا ان الحرب ستدخل اليه ويُقارب المفاوضات بعقلية قديمة وبعقلية الخامنئي ونظام الاسد

النائب غياث يزبك للـLBCI: أتمنى أن يكون حزب الله قد استخلص العبر مما حصل وفهم فعليًا معنى "الحياد" ولذلك سعى إلى تجنيب لبنان الويلات وليته تحلّى بالحكمة سابقًا وامتنع عن خوض حرب الإسناد

السابق