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رويترز: البحرين تقول إنها أغلقت مجالها الجوي موقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأميركية

آخر الأخبار
2025-06-23 | 13:24
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رويترز: البحرين تقول إنها أغلقت مجالها الجوي موقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأميركية
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رويترز: البحرين تقول إنها أغلقت مجالها الجوي موقتا وسط مخاوف من رد إيراني على الهجمات الأميركية

 
 
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