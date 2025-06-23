الاتحاد للطيران: سنعيد توجيه عدة رحلات جوية اليوم وغدا استجابة لقيود المجال الجوي في مناطق من الشرق الأوسط ومن المرجح إلغاء وتأخير عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة

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