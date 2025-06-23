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مسؤول إيراني كبير: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية والأميركية إذا كانوا يسعون للدخول في مفاوضات

آخر الأخبار
2025-06-23 | 14:35
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مسؤول إيراني كبير: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية والأميركية إذا كانوا يسعون للدخول في مفاوضات
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مسؤول إيراني كبير: يجب وقف الهجمات الإسرائيلية والأميركية إذا كانوا يسعون للدخول في مفاوضات

 
 
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