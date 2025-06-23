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o
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فارس سعيد لـ"عشرين 30": من الأفضل لإيران الإستسلام أمام الولايات المتحدة من الإستسلام أمام إسرائيل وبالتالي هذا الإستسلام سيكون مقبولا على المستوى المعنوي
آخر الأخبار
2025-06-23 | 14:40
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فارس سعيد لـ"عشرين 30": من الأفضل لإيران الإستسلام أمام الولايات المتحدة من الإستسلام أمام إسرائيل وبالتالي هذا الإستسلام سيكون مقبولا على المستوى المعنوي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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