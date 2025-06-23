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وزير الخارجية الإيراني عبر تيليغرام: هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء "ردا على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"
آخر الأخبار
2025-06-23 | 16:34
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وزير الخارجية الإيراني عبر تيليغرام: هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء "ردا على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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