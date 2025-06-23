وزير الخارجية الإيراني عبر تيليغرام: هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء "ردا على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها"

الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو يشنّ في هذه الاثناء غارات جوية تستهدف أهدافًا عسكرية في طهران

الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو يشنّ في هذه الاثناء غارات جوية تستهدف أهدافًا عسكرية في طهران

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نحو 15 صاروخًا إيرانيًا وسقوط شظايا من الصواريخ الإعتراضية في عدة مواقع