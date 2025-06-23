الحكومة البريطانية ترفع تحذيرا كانت أصدرته لرعاياها في قطر بالبقاء في أماكنهم

غروسي: لا أحد يستطيع أن يحدد حاليا مدى الضرر الذي لحق بالمفاعلات النووية تحت الأرض في فوردو

غروسي: لا أحد يستطيع أن يحدد حاليا مدى الضرر الذي لحق بالمفاعلات النووية تحت الأرض في فوردو

غروسي: أوضحت لإيران أن أي نقل للمواد النووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى مكان آخر في إيران يجب إخطارنا به ومن المتوقع حدوث أضرار جسيمة في محطة فوردو للتخصيب نظرًا لتأثر أجهزة الطرد المركزي بشدة بأي اهتزازات