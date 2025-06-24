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28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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مريض في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحاجة إلى دم من فئة AB+... للتبرع، التواصل على: 76061659
آخر الأخبار
2025-06-24 | 09:45
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مريض في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحاجة إلى دم من فئة AB+... للتبرع، التواصل على: 76061659
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بعلبك
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للتبرع،
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76061659
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