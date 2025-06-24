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مريض في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحاجة إلى دم من فئة AB+... للتبرع، التواصل على: 76061659

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2025-06-24 | 09:45
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مريض في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحاجة إلى دم من فئة AB+... للتبرع، التواصل على: 76061659
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مريض في مستشفى دار الحكمة في بعلبك بحاجة إلى دم من فئة AB+... للتبرع، التواصل على: 76061659

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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