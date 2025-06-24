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هيئة البث الإسرائيلية: من المرجح أن الطائرات المسيرة أطلقت في ساعات الصباح في نفس وقت إطلاق صاروخ سطح-سطح من إيران
آخر الأخبار
2025-06-24 | 16:31
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هيئة البث الإسرائيلية: من المرجح أن الطائرات المسيرة أطلقت في ساعات الصباح في نفس وقت إطلاق صاروخ سطح-سطح من إيران
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