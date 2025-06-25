احصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحا في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة

مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ في عيتا الشعب

مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ في عيتا الشعب

مواقع إخبارية إيرانية: الحرس الثوري ينفي وقوع أي هجوم بطائرات مسيرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران بعد تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة