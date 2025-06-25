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o
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مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ في عيتا الشعب
آخر الأخبار
2025-06-25 | 01:47
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مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من مزارعي التبغ في عيتا الشعب
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