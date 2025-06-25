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الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي إنفجار في جنوب مدينة صيدا لم تعرف أسبابه بعد

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2025-06-25 | 04:35
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الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي إنفجار في جنوب مدينة صيدا لم تعرف أسبابه بعد
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الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي إنفجار في جنوب مدينة صيدا لم تعرف أسبابه بعد

 
 
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