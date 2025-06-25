ترامب: معلومات المخابرات غير قاطعة بشأن الضربة على إيران

ترامب: الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الرهائن من غزة

ترامب: الضربة على إيران ستساعد في إطلاق سراح الرهائن من غزة

ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت أميركا ستقصف إيران مجددًا إذا أعادت بناء برنامجها: "بالتأكيد"