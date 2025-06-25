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الوكالة الوطنية للإعلام: نقل المواطن ح.ع.ر من بلدة رب ثلاثين إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية مصابًا بوجهه بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي وقد أجريت له الإسعافات اللازمة وحالته مستقرة
آخر الأخبار
2025-06-25 | 06:12
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الوكالة الوطنية للإعلام: نقل المواطن ح.ع.ر من بلدة رب ثلاثين إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية مصابًا بوجهه بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي وقد أجريت له الإسعافات اللازمة وحالته مستقرة
*
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