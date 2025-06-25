الوكالة الوطنية للإعلام: نقل المواطن ح.ع.ر من بلدة رب ثلاثين إلى مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية في النبطية مصابًا بوجهه بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي وقد أجريت له الإسعافات اللازمة وحالته مستقرة

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