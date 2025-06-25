الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كنعان بعد لجنة المال: اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة
آخر الأخبار
2025-06-25 | 08:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كنعان بعد لجنة المال: اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المال:
اقرار
اعتماد
اضافي
لصندوق
تعاضد
القضاة
بقيمة
مليار
التالي
كنعان بعد لجنة المال: اقرار قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً وسيطرح في الجلسة التشريعية الإثنين
روبيو لبوليتيكو: قدرة الإيرانيين اليوم على إنتاج سلاح نووي بسرعة باتت أقل مما كانت عليه قبل أسبوع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:20
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية وأُعيد "سنوات إلى الوراء"
آخر الأخبار
13:20
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: البرنامج النووي الإيراني تعرض لضربة قاسية وأُعيد "سنوات إلى الوراء"
0
آخر الأخبار
12:10
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: في وقت الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر اضطرت أكثر من 90 رحلة تابعة للشركة إلى تحويل مساراتها
آخر الأخبار
12:10
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: في وقت الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأميركية في قطر اضطرت أكثر من 90 رحلة تابعة للشركة إلى تحويل مساراتها
0
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
0
آخر الأخبار
10:22
رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي
آخر الأخبار
10:22
رويترز نقلا عن ترامب: إيران تتمتع بميزة هائلة ولا أعتقد أنها ستعود للبرنامج النووي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-02
دندن للـLBCI: منذ لحظة تسلُّم الرئيس عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب التي كانت تحول دون عودة السفر إلى لبنان واليوم الوضع الأمني طبيعي والدولة موجودة على كامل الأراضي اللبنانية
آخر الأخبار
2025-06-02
دندن للـLBCI: منذ لحظة تسلُّم الرئيس عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب التي كانت تحول دون عودة السفر إلى لبنان واليوم الوضع الأمني طبيعي والدولة موجودة على كامل الأراضي اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
0
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
0
أخبار دولية
06:01
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
أخبار دولية
06:01
ترامب: دول الناتو سترفع إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 5%
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إيران وإسرائيل: من الصداقة إلى العداوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تطورات الأسواق الإقتصادية بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لمنع تعزيز القدرات النووية والصاروخية لطهران مستقبلا... نتنياهو يسعى لاتفاق خطي تضمنه أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:27
انقسام في الإدارة الأميركية بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
والي داعش في لبنان موقوف لدى مخابرات الجيش... وفي الاعترافات تخطيط وتفخيخ وتمويل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تعاون أمني لبناني - سوري على خلفية تفجير كنيسة مار الياس في دمشق والعين على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حربان في عام... مقارنة بين جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حربان في عام... مقارنة بين جبهتي لبنان وإيران
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 25-6-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات وStarlink محط نقاش لجنة الإعلام والإتصالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:12
برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)
فنّ
06:12
برفقة وائل كفوري... شانا عبود تطل علناً ببطن منتفخ والجمهور يعلّق: حامل! (فيديو)
2
أمن وقضاء
14:38
الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
أمن وقضاء
14:38
الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي
3
أخبار لبنان
04:15
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...
أخبار لبنان
04:15
الجيش الاسرائيلي: القضاء على الآلية الإيرانية لتحويل الأموال إلى حزب الله...
4
منوعات
02:43
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
منوعات
02:43
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
5
آخر الأخبار
16:25
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"
آخر الأخبار
16:25
الجيش الإسرائيلي يعلن إعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما نحو إسرائيل "من إيران على الأرجح"
6
فنّ
03:32
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
فنّ
03:32
"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!
7
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
موضة وجمال
10:28
"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)
8
خبر عاجل
03:27
رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية
خبر عاجل
03:27
رويترز: البنك الدولي يوافق على تقديم مساعدات قدرها 250 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان بما في ذلك إزالة الأنقاض وإصلاح البنية التحتية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More