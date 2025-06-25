كنعان بعد لجنة المال: اقرار فتح اعتماد اضافي لصندوق تعاضد القضاة بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة

كنعان بعد لجنة المال: اقرار قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً وسيطرح في الجلسة التشريعية الإثنين

كنعان بعد لجنة المال: اقرار قانون الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية معدلاً وسيطرح في الجلسة التشريعية الإثنين

روبيو لبوليتيكو: قدرة الإيرانيين اليوم على إنتاج سلاح نووي بسرعة باتت أقل مما كانت عليه قبل أسبوع