المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران استطاعت أن تنهي المعركة غير المتكافئة التي واجهتها لصالحها

مواقع إخبارية إيرانية: الحرس الثوري ينفي وقوع أي هجوم بطائرات مسيرة في مدينة تبريز بشمال غرب إيران بعد تقارير عن تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة

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