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ماكرون: أمن إسرائيل وأمن كل دول المنطقة على المحك وأكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة

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2025-06-25 | 14:28
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ماكرون: أمن إسرائيل وأمن كل دول المنطقة على المحك وأكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة
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ماكرون: أمن إسرائيل وأمن كل دول المنطقة على المحك وأكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة

 
 
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