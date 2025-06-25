شارل الحاج لـ"حوار المرحلة": سبب سوء خدمة الانترنت في لبنان هو أن الأموال التي كانت مخصصة لتحسين جودتها صُرفت في أماكن أخرى

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