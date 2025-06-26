مصادر "الجزيرة": مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بحراسة من الشرطة الإسرائيلية

تفجير منزل في بلدة حولا ووضع لافتة تحريضية في منزل استُهدف سابقًا

تفجير منزل في بلدة حولا ووضع لافتة تحريضية في منزل استُهدف سابقًا

وكالة مهر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عازمون على حفظ حقنا في استخدام الطاقة النووية سلميًا تحت أيّ ظرف