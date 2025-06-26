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معاريف عن غيرشون باسكين أحد مهندسي صفقة شاليط: إسرائيل تقتل 100 يوميًا في غزة معظمهم غير مقاتلين أو أعضاء بـ"حماس"

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2025-06-26 | 03:00
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معاريف عن غيرشون باسكين أحد مهندسي صفقة شاليط: إسرائيل تقتل 100 يوميًا في غزة معظمهم غير مقاتلين أو أعضاء بـ&quot;حماس&quot;
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معاريف عن غيرشون باسكين أحد مهندسي صفقة شاليط: إسرائيل تقتل 100 يوميًا في غزة معظمهم غير مقاتلين أو أعضاء بـ"حماس"

 
 
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