حساب خامنئي على إكس: سيلقي بعد دقائق كلمة مصورة ستكون الرسالة الأولى له منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

برلين لطهران: لعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

برلين لطهران: لعدم تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة نقلا عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران: الموافقة على مشروع القانون المقدم من البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية