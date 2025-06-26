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مركز عمليات طوارىء الصحة: الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة إسرائيلية كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت إستشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة

آخر الأخبار
2025-06-26 | 06:12
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة إسرائيلية كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت إستشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة
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مركز عمليات طوارىء الصحة: الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة إسرائيلية كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت إستشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة

 
 
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