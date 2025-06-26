الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق 3 مسيرات فوق أجواء منطقة الزهراني - الغازية - مغدوشة في مدينة صيدا في اتجاه خط الساحل

خامنئي يهنىء الشعب الإيراني على النصر على أميركا

خامنئي يهنىء الشعب الإيراني على النصر على أميركا

مركز عمليات طوارىء الصحة: الجريح الذي أصيب هذا الصباح بغارة إسرائيلية كانت استهدفت جرافته بين بلدتي شقرا وبرعشيت إستشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة