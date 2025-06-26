ي لقاء تضامني مع ضحايا مجزرة كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في دمشق، قال الأمين العام لـ"اللقاء الأرثوذكسي" مروان أبو فاضل اننا ابناء هذه الارض ولسنا كفار، مطالبًا الحكام بان يظهروا للجميع بان العدالة والمساواة قائمة فعلًا.