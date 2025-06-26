موسكو تحذر العواصم الأوروبية التي ما زالت تزود كييف بالسلاح

في جديد الحرب الروسية الاوكرانية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغه أنه سيأتي إلى إسطنبول أو أنقرة إذا جاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا.وفيما المواجهات الميدانية مستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حذرت موسكو العواصم الاوروبية التي مازالت تزود كييف بالسلاح، قائلة إن ذلك سيؤدي الى زعزعة استقرار القارة كلها.