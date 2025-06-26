الوكالة الوطنية للإعلام: ما حصل على طريق الأولي ليس إستهدافًا بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة

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