مركز عمليات طوارىء الصحة: الجريح الذي أصيب بمسيرة إسرائيلية إستهدفت دراجته النارية في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل إستشهد في المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة

نتنياهو لترامب بعد دعوته إلى إلغاء محاكمته: شكرًا لدعمك الكبير وسنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا وتحرير مختطفينا

نتنياهو لترامب بعد دعوته إلى إلغاء محاكمته: شكرًا لدعمك الكبير وسنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا وتحرير مختطفينا

الوكالة الوطنية للإعلام: ما حصل على طريق الأولي ليس إستهدافًا بل إنفجار إطار شاحنة ما أدى إلى صدور صوت قوي بالتزامن مع إحراق نفايات في المنطقة