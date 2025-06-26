وزير الخارجية الروسي: موسكو تتطلع إلى استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد

علماء يكشفون: هذا هو السر خلف الزواج السعيد

نتنياهو لترامب بعد دعوته إلى إلغاء محاكمته: شكرًا لدعمك الكبير وسنواصل العمل معًا لهزيمة أعدائنا وتحرير مختطفينا