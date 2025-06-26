منسق العلاقات الخارجية في “حزب الكتائب” مروان العبدالله للـLBCI: لا أعتقد أن "حزب الله" في موقع الدفاع عن إيران وعندما قُتل السيد نصرالله إيران لم تتصرّف فها هي البيئة الشيعية ترفض التضحية بعد الآن

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