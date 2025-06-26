العبدالله للـLBCI: أي سلام شامل في المنطقة لن يتم من دون موافقة السعودية

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية - بعبدا ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية - بعبدا ما بين الساعة 15.30 والساعة 16.30

منسق العلاقات الخارجية في “حزب الكتائب” مروان العبدالله للـLBCI: لا أعتقد أن "حزب الله" في موقع الدفاع عن إيران وعندما قُتل السيد نصرالله إيران لم تتصرّف فها هي البيئة الشيعية ترفض التضحية بعد الآن