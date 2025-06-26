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28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
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o
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o
كسروان
29
o
متن
29
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العبدالله للـLBCI: أي سلام شامل في المنطقة لن يتم من دون موافقة السعودية
آخر الأخبار
2025-06-26 | 08:22
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العبدالله للـLBCI: أي سلام شامل في المنطقة لن يتم من دون موافقة السعودية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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