الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: صفحة جديدة فُتحت في الشرق الأوسط وإذا كان هناك من حزب لبناني أو غير لبناني يمتلك السلاح أتمنى أن يُسلّمه إلى الدولة بالشكل والطريقة المناسبة والسلاح الأنفع للأجيال المقبلة هو سلاح الذاكرة

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