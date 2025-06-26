الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: يجب ألّا ننسى بطولات أجيالنا في مواجهة إسرائيل والتطبيع قد يحمل في طيّاته تاريخاً مختلفاً عن التاريخ الذي نعرفه وسيخفي كلّ البطولات

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