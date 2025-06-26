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بيان للقمة الأوروبية: يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا ونؤيد الحل الدبلوماسي

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2025-06-26 | 12:12
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بيان للقمة الأوروبية: يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا ونؤيد الحل الدبلوماسي
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بيان للقمة الأوروبية: يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا ونؤيد الحل الدبلوماسي

 
 
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