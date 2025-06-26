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وزير الخارجية الايراني يقول إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا

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2025-06-26 | 16:14
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وزير الخارجية الايراني يقول إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا
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وزير الخارجية الايراني يقول إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا

 
 
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