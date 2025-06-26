الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الايراني يقول إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا
آخر الأخبار
2025-06-26 | 16:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الايراني يقول إن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بات قانونا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الايراني
تعليق
التعاون
الوكالة
الدولية
للطاقة
الذرية
قانونا
التالي
تفجير في محيط جبل بلاط قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الأوسط
مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا: لا رغبة لأميركا بالتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:52
هجوم أوكراني بمسيرات يقيد حركة المرور على جسر في فولغوغراد الروسية
أخبار دولية
00:52
هجوم أوكراني بمسيرات يقيد حركة المرور على جسر في فولغوغراد الروسية
0
أخبار دولية
00:49
زعماء الإتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر
أخبار دولية
00:49
زعماء الإتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر
0
أخبار دولية
00:44
ماكرون: على الإتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن
أخبار دولية
00:44
ماكرون: على الإتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن
0
أخبار دولية
00:41
ميرتس: على الإتحاد الأوروبي إبرام إتفاق تجاري سريع وبسيط مع أميركا
أخبار دولية
00:41
ميرتس: على الإتحاد الأوروبي إبرام إتفاق تجاري سريع وبسيط مع أميركا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
00:07
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
23:38
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف حي شواط في عيتا الشعب وعمليات تمشيط في محيط بركة نقار تسببت باندلاع النيران ليلًا
آخر الأخبار
23:38
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف حي شواط في عيتا الشعب وعمليات تمشيط في محيط بركة نقار تسببت باندلاع النيران ليلًا
0
آخر الأخبار
16:33
ترمب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا
آخر الأخبار
16:33
ترمب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا
0
موضة وجمال
15:53
بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في "فوغ"
موضة وجمال
15:53
بعد 37 عاما من تولّيها المنصب... آنا وينتور تتنحى عن منصبها في "فوغ"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-19
البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل
أخبار لبنان
2025-05-19
البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل
0
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-05-29
خشية من "كباش" سياسي بين سلام وحزب الله... (الشرق الأوسط)
0
خبر عاجل
2025-06-23
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما
خبر عاجل
2025-06-23
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية ولم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات ونؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما
0
أمن وقضاء
2025-04-13
وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
أمن وقضاء
2025-04-13
وزارة الزراعة تقفل مستودعًا يغش في تعبئة العسل في بيت الفقس - الضنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:47
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:47
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشمال إلى البقاع... جولة القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشمال إلى البقاع... جولة القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة
0
أخبار دولية
13:30
لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
أخبار دولية
13:30
لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فكر داعش ناشطٌ على خط لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فكر داعش ناشطٌ على خط لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تصويت المغتربين: مقاعد ستة... تصويت في مكان القيد أم تطيير؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تصويت المغتربين: مقاعد ستة... تصويت في مكان القيد أم تطيير؟!
0
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في إسرائيل... مخاوف من ترتيبات جديدة لا تضمن مستقبل أمنها تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في إسرائيل... مخاوف من ترتيبات جديدة لا تضمن مستقبل أمنها تجاه لبنان
0
أخبار دولية
13:17
إيران تعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية… وترامب يدعو إلى اتفاق شامل
أخبار دولية
13:17
إيران تعلّق تعاونها مع الوكالة الدولية… وترامب يدعو إلى اتفاق شامل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:50
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
فنّ
04:50
"بدي غيّر فيكي العالم" تبكي جمهور وائل كفوري قبل إصدارها... إليكم ما حصل (فيديو)
2
خبر عاجل
08:02
في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة
خبر عاجل
08:02
في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة
3
خبر عاجل
10:57
الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان
خبر عاجل
10:57
الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان
4
فنّ
09:00
في عيد زواجهما الـ17... كلمات حب مؤثرة من ملحم زين لزوجته! (فيديو)
فنّ
09:00
في عيد زواجهما الـ17... كلمات حب مؤثرة من ملحم زين لزوجته! (فيديو)
5
خبر عاجل
07:56
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت جنوبي لبنان
خبر عاجل
07:56
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت جنوبي لبنان
6
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
7
آخر الأخبار
15:27
عراقجي: إيران ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما
آخر الأخبار
15:27
عراقجي: إيران ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما
8
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More