الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
34
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم أبو عليوي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": المطار يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة
آخر الأخبار
2025-06-27 | 01:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم أبو عليوي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": المطار يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحريري
الدولي
المهندس
إبراهيم
عليوي
لـ"الوكالة
الوطنية
للإعلام":
المطار
طبيعي
للأخبار
المتداولة
إلغاء
رحلات
مغادرة
ووافدة
التالي
الرئيس عون مجتمعًا مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في قصر بعبدا
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
0
أخبار دولية
05:09
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
05:09
الصين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة
0
صحة وتغذية
04:44
صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!
صحة وتغذية
04:44
صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!
0
أخبار دولية
04:41
طهران تستبعد إجراء محادثات نووية جديدة مع واشنطن وتقلّل من تأثير ضرباتها
أخبار دولية
04:41
طهران تستبعد إجراء محادثات نووية جديدة مع واشنطن وتقلّل من تأثير ضرباتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
0
صحة وتغذية
04:44
صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!
صحة وتغذية
04:44
صلة بين الأطعمة الحارّة والإصابة بنوبة قلبية... هذا ما حذّر منه الخبراء!
0
آخر الأخبار
04:32
الجيش الإسرائيلي: في الأيام الأخيرة رصدنا محاولات من حزب الله لإعادة تأهيل الموقع الذي استهدفناه
آخر الأخبار
04:32
الجيش الإسرائيلي: في الأيام الأخيرة رصدنا محاولات من حزب الله لإعادة تأهيل الموقع الذي استهدفناه
0
آخر الأخبار
04:09
سلسلة من الغارات في منطقة النبطية
آخر الأخبار
04:09
سلسلة من الغارات في منطقة النبطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:36
اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"
أخبار دولية
00:36
اليابان تنفذ أول إعدام منذ 2022 في "قاتل تويتر"
0
أخبار لبنان
02:14
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية في رسالة الى الرئيسين عون وسلام: لخفض أسعار تذاكر الـ MEA
أخبار لبنان
02:14
لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية في رسالة الى الرئيسين عون وسلام: لخفض أسعار تذاكر الـ MEA
0
أخبار دولية
00:25
أميركا تبحث مع باكستان دعم سلام دائم بين إسرائيل وإيران
أخبار دولية
00:25
أميركا تبحث مع باكستان دعم سلام دائم بين إسرائيل وإيران
0
آخر الأخبار
01:57
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم أبو عليوي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": المطار يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة
آخر الأخبار
01:57
رئيس مطار رفيق الحريري الدولي المهندس إبراهيم أبو عليوي لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": المطار يعمل بشكل طبيعي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إلغاء رحلات مغادرة ووافدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
0
حال الطقس
13:47
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:47
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
أخبار دولية
13:34
"برغشة" ذكية تمتص معلوماتك الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشمال إلى البقاع... جولة القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
من الشمال إلى البقاع... جولة القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة
0
أخبار دولية
13:30
لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
أخبار دولية
13:30
لهجة ترامب الجديدة تفتح المجال أمام نفط إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فكر داعش ناشطٌ على خط لبنان وسوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فكر داعش ناشطٌ على خط لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تصويت المغتربين: مقاعد ستة... تصويت في مكان القيد أم تطيير؟!
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تصويت المغتربين: مقاعد ستة... تصويت في مكان القيد أم تطيير؟!
0
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:02
في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة
خبر عاجل
08:02
في جرود الهرمل... انفجار بيك اب يهرب اسلحة
2
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
10:57
الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان
خبر عاجل
10:57
الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان
4
فنّ
09:00
في عيد زواجهما الـ17... كلمات حب مؤثرة من ملحم زين لزوجته! (فيديو)
فنّ
09:00
في عيد زواجهما الـ17... كلمات حب مؤثرة من ملحم زين لزوجته! (فيديو)
5
خبر عاجل
07:56
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت جنوبي لبنان
خبر عاجل
07:56
الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائدا بقوة الرضوان وآخر بوحدة المراقبة التابعة لحزب الله ببيت ليف وبرعشيت جنوبي لبنان
6
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
أخبار دولية
13:19
بعد رسالة البطريرك اليازجي... الشرع يردّ: الحكمة غابت...والمطلوب الصبر
7
آخر الأخبار
15:27
عراقجي: إيران ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما
آخر الأخبار
15:27
عراقجي: إيران ليست لبنان وإذا ما تمّ خرق وقف النار سيكون ردنا حاسما
8
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More