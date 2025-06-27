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النائب فادي كرم للـLBCI: نحن ضد الاستمرار بمفهوم القروض والاستدانة وعدم انتاجية الدولة ونحاول أن نوقف هذه المنهجيّة
آخر الأخبار
2025-06-27 | 08:50
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النائب فادي كرم للـLBCI: نحن ضد الاستمرار بمفهوم القروض والاستدانة وعدم انتاجية الدولة ونحاول أن نوقف هذه المنهجيّة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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