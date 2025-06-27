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وكالة فارس عن مصادر إيرانية: لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النوويّ بعد الهجوم عليه

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2025-06-27 | 09:40
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وكالة فارس عن مصادر إيرانية: لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النوويّ بعد الهجوم عليه
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وكالة فارس عن مصادر إيرانية: لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النوويّ بعد الهجوم عليه

 
 
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