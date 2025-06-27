الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستويات الإشعاع في منطقة الخليج لا تزال طبيعية بعد الصراع الذي استمر 12 يوما وألحق أضرارا بالغة بعدد من المنشآت النووية في إيران

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك