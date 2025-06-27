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أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يصل يوم الاثنين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات
آخر الأخبار
2025-06-27 | 13:02
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أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يصل يوم الاثنين إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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