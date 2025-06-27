باسيل لـ #جدل : إيران استطاعت الدفاع عن نفسها من دون أن تستخدم “حزب الله” إذًا سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع إسرائيل لا داخليًا ولا محوريًا لذلك مهمّة الدفاع يجب أن تصبح في يد الدولة اللبنانية

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