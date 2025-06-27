باسيل لـ #جدل : لا نيّة لتغيير نظام إيران إذ إنّي أعتقد أن لا بديل له أميركا تريد أن تستفيد من توازن القوى في المنطقة و”الإخراج” الأخير انتهى

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