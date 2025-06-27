باسيل لـ"جدل" : كل ما قاموا به هو استبدال العودة الطوعية للسوريين بالعودة المستدامة وهذا لا يلزمهم بالبقاء في سوريا وهذا مفهوم ضد سيادة الدول

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