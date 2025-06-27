باسيل لـ"جدل": بالقانون الدولي أي لاجىء يفقد الأسباب التي دفعته للجوء يصبح وضعه غير شرعي واليوم 80% من السوريين في لبنان لا يملكون إقامة وبالتالي فإن وضعهم غير شرعي

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