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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

آخر الأخبار
2025-06-27 | 23:58
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
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الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

 
 
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