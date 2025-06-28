الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينسف مباني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

الجزيرة: مصابون في قصف جويّ إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة

الجزيرة: مصابون في قصف جويّ إسرائيليّ على مدرسة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة غزة

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا مع احتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل