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الأونروا: يجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذا الوضع المشين

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2025-06-28 | 10:19
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الأونروا: يجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذا الوضع المشين
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الأونروا: يجب العودة إلى نظام توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووضع حد لهذا الوضع المشين

 
 
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