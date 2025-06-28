مساعد وزير الخارجية الإيراني: ندين موقف أستراليا المؤيد لاعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة علينا

مجلس الشيوخ الأميركيّ رفض محاولة لمنع ترامب من استخدام المزيد من القوة ضد إيران

مجلس الشيوخ الأميركيّ رفض محاولة لمنع ترامب من استخدام المزيد من القوة ضد إيران

ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة: أعتقد أنه قريب وقد يكون خلال الأسبوع المقبل