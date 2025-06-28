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مساعد الرئيس الإيراني: شكلنا لجنة قانونية لمتابعة العدوان الصهيوني والأميركي علينا في المحافل الدولية واللجنة ستوثق جرائم الحرب وتدمير المناطق السكنية واستهداف البنى التحتية وستقوم بتقدير الخسائر البشرية والمادية والمعنوية للعدوان الذي استهدفنا

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2025-06-28 | 12:00
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مساعد الرئيس الإيراني: شكلنا لجنة قانونية لمتابعة العدوان الصهيوني والأميركي علينا في المحافل الدولية واللجنة ستوثق جرائم الحرب وتدمير المناطق السكنية واستهداف البنى التحتية وستقوم بتقدير الخسائر البشرية والمادية والمعنوية للعدوان الذي استهدفنا
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مساعد الرئيس الإيراني: شكلنا لجنة قانونية لمتابعة العدوان الصهيوني والأميركي علينا في المحافل الدولية واللجنة ستوثق جرائم الحرب وتدمير المناطق السكنية واستهداف البنى التحتية وستقوم بتقدير الخسائر البشرية والمادية والمعنوية للعدوان الذي استهدفنا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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