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هآرتس عن مسؤول في البيت الأبيض: سنبلغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حماس
آخر الأخبار
2025-06-28 | 12:55
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هآرتس عن مسؤول في البيت الأبيض: سنبلغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حماس
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