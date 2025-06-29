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o
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o
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o
متن
30
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زيلنسكي: الأوكرانيون عاشوا حالة من الذعر الليلة الماضية نتيجة هجوم روسي مركب بـ٤٧٧ مسيرة و٦٠ صاروخا
آخر الأخبار
2025-06-29 | 03:25
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زيلنسكي: الأوكرانيون عاشوا حالة من الذعر الليلة الماضية نتيجة هجوم روسي مركب بـ٤٧٧ مسيرة و٦٠ صاروخا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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